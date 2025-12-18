Calcio. Il Brindisi vince soffrendo contro il Galatina

Turno infrasettimanale in Eccellenza per la prima giornata di ritorno. Il Brindisi, non senza difficoltà, supera in casa il Galatina per 1 a 0 il Galatina. Con questa vittoria continua l’inseguimento alla capolista Bisceglie.

Queste le formazioni che scendono sul castrato terreno di gioco dello stadio “Fanuzzi”. Il Brindisi di Ciullo parte con Staropoli, Mancarella, Gori, Bernaola, Lanzolla, Ferrari, Sanchez Salas, Alboni, Benvenga, Carpineti, Burzio. Risponde il Galatina di mister Longo con Caroppo, Vergara, Monteduro, Signore, Mengoli, Karim, Arnesano, Macri, Dell’Anna, Candido, Centonze. Pubblico disposto solo in tribuna centrale, come accade da qualche mese per i lavori non ancora terminati negli altri settori. Prima del fischio di inizio il ricordo di Tonino Carriero, dirigente e tifoso del Brindisi scomparso nei giorni scorsi. Al 3’ prima occasione per il Brindisi con il colpo di testa di Lanzolla che fa la barba al palo di sinistra della porta ospite. Gara che prosegue a ritmi bassi con le due squadre non precise in fase di manovra d’attacco. Al 25’ si rivede il Brindisi nella meta’ campo leccese. Tito forte da 20 metri di Sanchez e respinta del portiere in tuffo. Giro palla dei padroni di casa per quasi tutta la prima frazione, ma infruttuoso e senza azioni reali da gol. Si va negli spogliatoi con tanta noia e anche nebbia sul terreno di gioco, non solo nelle idee, ma anche reale situazione atmosferica. Nulla fino al 20’. Poi il Brindisi sospinto dai cori incessanti dei tifosi, colleziona tre occasioni su errori dei difensori del Galatina. Ma gli attaccanti biancazzurri falliscono l’ultimo passaggio. Poi il Galatina ha la miglior palla gol del match. Un tiro di Macri trova la respinta del portiere brindisino con palla che scivola verso la rete ma Lanzolla in tuffo salva sulla linea di porta. Cambia l’attaccante il Brindisi. Esce Burzio ed entra il bomber Saraniti. La squadra appare più quadrata e al 36’ va in vantaggio con Sanchez, che da quando e’ arrivato in squadra ha dato maggiore vivacità. Il suo forte tiro in diagonale non ha lasciato scampo all’importo di fino ad allora portiere Caroppo. Succede poco o nulla nei minuti finali. Il Brindisi vince per 1 a 0 e continua a sognare. Domenica trasferta a Bitonto.