Calcio. Il Brindisi vince col Novoli e mantiene la vetta

Il Brindisi mantiene cinque punti di vantaggio, sia pur con una gara in più, sul Bisceglie e prosegue a sognare il ritorno in serie D. La squadra di Ciullo ha vinto in trasferta per 2 a 0 contro il Novoli, sfruttando anche il vantaggio dell’uomo in più per tutto il secondo tempo per l’espulsione di Tarantino. Il Brindisi e’ partito con la seguente formazione: Antonino, Barrera, Gori, Bernaola, Lanzolla, Caputo, Sanchez, Sanchez Salas, Lobosco, Benvenga, Saraniti.

Un primo tempo un po’ scialbo su entrambi i fronti. Poche azioni di rilievo. Le due squadre hanno spesso fatto grandi errori sull’ultimo passaggio. Portieri inoperosi per tutta la prima frazione. In avvio di secondo tempo il Brindisi appare più determinato, grazie anche all’uomo in più per l’espulsione di Tarantino nelle file del Novoli per doppio cartellino giallo, e in pochi minuti costruisce tre importanti e pericolose azioni da gol. Al 38’ grossa occasione da gol per i biancazzurri con il colpo di testa a botta sicura di Lanzolla ma un difensore leccese riesce a respingere sulla linea di porta. E’l’antipasto del vantaggio. Al 41’ e’ Juanito Sanchez con un tiro cross a giro, forse non voluto, da destra del settore offensivo biancazzurro a infilare il pallone sotto l’incrocio dei pali della porta del Novoli. Ultimi minuti di grande sacrificio ma alla fine il Brindisi raddoppia in contropiede nell’ultimo minuto di recupero sempre con Juanito Sanchez e fa suo il match, consolidando il primo posto in classifica.