CALCIO – IL CERIGNOLA BATTE IL BRINDISI IN UNA PARTITA ORMAI SENZA IMPORTANZA PER LA CLASSIFICA

Il Cerignola si impone 3-0 contro il Brindisi allo stadio ‘Monterisi’. Il match, valido per il recupero della 36esima giornata del campionato di Serie D girone H, non ha più importanza per la classifica ma sottolinea la forza della formazione gialloblù, capace di “ammazzare” con largo anticipo il campionato. Dal canto suo il Brindisi, dopo la straordinaria rimonta concretizzata nel girone di ritorno, ha pagato lo scotto della troppa tensione accumulata nelle ultime settimane, quando era obbligato a vincere. Per l’occasione, mister Di Costanzo cambia molto l’undici di partenza: in porta c’è Carriero, la linea difensiva è formata da Spinelli e Majore sulle fasce e da Esposito e Stranieri al centro, a centrocampo torna Galdean che prende il suo posto in mezzo con Zappacosta e Silvestro. Avanti, inedito il tridente composto da Rekik, Morleo e Meneses. Il risultato finale si concretizza nella ripresa quando in due minuti Malcore firma una doppietta: l’esperto attaccante sblocca il match al quarantaseiesimo e, un giro di lancette più tardi, trova il 2-0. È dell’ex Loiodice il gol del 3-0 che chiude i giochi. Domenica il Brindisi concluderà la sua stagione sul campo del Matino dove vorrà scongiurare la terza sconfitta consecutiva, seppur inutile ai fini della straordinaria salvezza conquistata.

Antonio Solazzo