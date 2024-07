Calcio – Il grande abbraccio dei tifosi al Fanuzzi. La nota della società

“Siamo onorati dell’accoglienza del pubblico del Fanuzzi – ha detto il direttore generale, Andrea Gianni – in occasione della prima uscita della squadra in pre-ritiro. Ma questa è Brindisi e siamo consapevoli del valore della piazza e del calore dei suoi tifosi. Ora sta a noi ripagarli mettendo in campo e fuori un’organizzazione perfetta. Il nostro obiettivo è ripagare tanta smisurata passione. Sì percepisce un clima di rinnovata fiducia attorno ai primi passi della società e siamo certi che la risposta sarà altrettanto significativa nei numeri degli abbonamenti. Abbiamo aperto oggi la campagna e sono convinto che allo sforzo della società corrisponderà lo pari slancio del pubblico di cui abbiamo bisogno, in un momento in cui occorre rialzarsi e farlo tutti insieme per restituire un progetto credibile alla città e a tutti gli appassionati”.