Calcio – Il “grazie” dei giornalisti a Walter Miglietta

Sta per finire una stagione trionfante, che il Brindisi, probabilmente, chiuderà da imbattuto. Un campionato che abbiamo seguito con passione e attenzione fin dall’inizio, cercando di offrire, nel migliore dei modi, un servizio fondamentale alla tifoseria biancazzurra. Un lavoro che è stato possibile grazie alla collaborazione di Walter Miglietta, sempre vicino agli operatori dell’informazione con il suo supporto. Per noi è stato l’unico riferimento nella società, per questo ci sentiamo di ringraziarlo per evidenziare il suo contributo nel corso del campionato. Lo facciamo pubblicamente per compensare la dimenticanza della società nelle premiazioni di ieri. Disattenzione che a tutti noi è apparsa ingenerosa nei confronti di una persona che si è sempre resa disponibile.

Grazie Walter, per la tua gentilezza e per la professionalità mostrata quotidianamente.

Nicola Bellanova

Fabrizio Caianiello

Cristina Cavallo

Andrea Contaldi

Davide Cucinelli

Giancarlo Errico

Francesco Giudice

Ferdinando Garramone

Gianluca Greco

Matteo Miceli

Sergio Pizzi

Luigi Rubino

Renato Rubino

Antonio Solazzo