CALCIO: IL MATERA BATTE IL BRINDISI 2 – 1

Il Matera batte il Brindisi 2-1 e trova la prima vittoria interna stagionale. È questo il pesante verdetto della decima giornata del campionato di Serie D, girone H: i biancazzurri inciampano allo stadio ‘XXI settembre’ e perdono terreno rispetto alla vetta, ma a preoccupare maggiormente è l’atteggiamento dimostrato nel primo tempo dagli undici in campo. Molto male il Brindisi nei primi quarantacinque minuti (terminati 2-0 in favore del Matera), meglio nella ripresa dopo i cambi ma mai troppo pericoloso e vicino al pareggio anche dopo il gol realizzato da Di Piazza a venti dal triplice fischio. Netto passo indietro, allora, dopo la vittoria contro l’Afragolese e alla vigilia di un altro scontro diretto, quello in programma domenica prossima contro il Barletta (vittorioso al ‘Puttilli’ contro l’Afragolese). Mister Danucci deve rinunciare ancora a Santoro (sulla via del recupero) e perde Vismara a pochi minuti dal fischio d’inizio per un risentimento muscolare che sarà valutato nelle prossime ore: al posto del giovane portiere di proprietà dell’Atalanta esordisce Oliveto. Per il resto confermati i restanti dieci vittoriosi nel big match contro l’Afragolese (Sirri e Baldan al centro della difesa, Valenti ed Esposito sulle fasce, Zampa e Cancelli interni di centrocampo con D’Anna, Palumbo e Malaccari alle spalle di Dammacco, nuovamente chiamato ad agire da falso nove). La prima frazione è tutta di marca lucana e porta i padroni di casa avanti di due gol: il Brindisi prova a partire forte e sfiora la rete con Malaccari che, però, fallisce clamorosamente a pochi passi dalla porta centrando in pieno un difensore avversario piazzatosi sulla linea. È l’unica vera occasione fatta registrare dai biancazzurri nei primi quarantacinque minuti. La dura legge del calcio non perdona e così, al minuto ventiquattro, il Matera passa in vantaggio sugli sviluppi di un calcio di punizione sul quale sbuca Figliomeni che deve solo ribadire in porta per l’1-0 dopo essersi fatto trovare a tu per tu con un incolpevole Oliveto. Il Brindisi prova a reagire ma pecca di precisione e brillantezza e finisce per concedere spazio ai padroni di casa che, al trentunesimo, vanno vicini al raddoppio con una bella conclusione dalla lunga distanza di Bottalico. Un minuto più tardi arriva il pesantissimo 2-0 che vede la firma del giovanissimo Iaccarino: si tratta di un vero eurogol del numero trenta lucano, bravo a muoversi tra le linee e a impattare meravigliosamente il pallone con un bel tiro da fuori. Nella ripresa Danucci prova a cambiare faccia alla squadra e sostituisce Malaccari e Palumbo in favore di Stauciuc e Di Piazza. Dentro centimetri e forza fisica, dunque, per provare a recuperare il doppio svantaggio nella seconda frazione. Sono proprio i due nuovi entrati a confezionare il gol del 2-1 al minuto settanta: Stauciuc arriva sul fondo, si gira e crossa in area di rigore per Di Piazza che prende il tempo al suo avversario e, di testa, trova la rete che riapre le ostilità. A tre minuti dalla fine Valenti viene espulso per un intervento considerato da dietro: Brindisi in 10 nel finale e, soprattutto, il giovane terzino sarà out domenica prossima al ‘Fanuzzi’ nel derby contro il Barletta. Dopo quattro minuti di recupero arriva il triplice fischio che condanna la formazione biancazzurra alla seconda sconfitta stagionale in trasferta (dopo Nocera) che ne ridimensiona nuovamente le ambizioni di promozione anche alla luce dei risultati dagli altri campi. Il big match di domenica contro il Barletta, con le due squadre appollaiate a pari punti (a quota 18), potrebbe rappresentare un primo spartiacque quasi decisivo in questo difficilissimo girone H.

Antonio Solazzo