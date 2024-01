Calcio – Il presidente Arigliano: “Nulla è perduto!”

Conferenza stampa questo pomeriggio del presidente del Brindisi. Daniele Arigliano, per chiarire la situazione del mercato e per dare la sferzata giusta per rincorrere la salvezza. Queste le sue parole.

“Nulla e’ perduto. Noi non molleremo mai. Con i giocatori che son voluti rimanere con noi e che credono in questa missione, sputando sangue, ci possiamo salvare. Quindi non c’è’ da rammaricarsi se ci sono più uscite che entrate in questo mercato. Eravamo tanti ad agosto e forse avevamo alcuni giocatori non pronti per questa piazza, che e’ molto esigente, ed e’ logico che sia reso necessario sfoltire. Stanno andando via giocatori che erano bravi tecnicamente ma non erano giusti a livello caratteriale per il nostro progetto. Quindi chi e’ rimasto ci darà’ grosse soddisfazioni. Pertanto, non capisco il malumore che c&e’ in città. Vi assicuro che qualcosa d’ora in poi cambierà. Confortati anche dallo stadio che sarà completato tra una settimana. Non molleremo di un centimetro la nostra presa su questo campionato”.