Invitato dalla Virtus Francavilla ad assistere al match di ieri tra i biancazzurri e il Monopoli, il presidente di Lega serie C, Matteo Marano, ha presenziato all’inaugurazione della nuova tribuna centrale dello stadio francavillese, fortemente voluta e realizzata dal presidente Antonio Magrì. Una novità strutturale che non ha precedenti in serie C. Marani e’ intervenuto in conferenza stampa per parlare del calcio moderno e della riforma dei campionati professionistici.