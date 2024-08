Calcio – Il Presidente Roma: “Il settore giovanile un laboratorio di talenti”

Penultimo giorno di open day allo stadio “Franco Fanuzzi” di Brindisi. Raduno oggi pomeriggio per ragazzi under 12 e under 13 che hanno scorrazzato sul manto erboso davanti a tecnici e istruttori del settore giovanile di base. Rapporto con la palla, aspetto fisico-atletico, attitudini tecniche: questi i parametri cui gli esperti faranno riferimento per valutare i giovani che si sono dati appuntamento per aspirare alla maglia biancazzurra e diventare giocatori in erba nella fucina del Brindisi FC. Oggi in oltre 50 ragazzi hanno battuto il terreno di gioco sfidando paura ed emozione e seguendo la scia del divertimento e del gioco.

«Abbiamo voluto organizzare un programma intensivo concentrato in una settimana – ha detto il presidente del Brindisi FC, Giuseppe Roma – per avviare il lavoro che condurrà a una struttura tecnica finale. Ringrazio tecnici e referenti per aver lavorato a ritmi serrati in questa settimana e soprattutto con tanta partecipazione. I colori biancazzurri del Brindisi suscitano sempre grande fascino, e poi il nostro lavoro di ricostruzione anche in termini di immagine comincia a dare i suoi frutti. Lo abbiamo detto più volte, il settore giovanile non sarà un accessorio ma una realtà destinata a ruotare attorno alla prima squadra alla quale sarà fortemente collegata. Vogliamo che sia davvero un laboratorio di talenti che intendiamo valorizzare e allo stesso tempo farne tesoro».