Calcio. Impresa del Brindisi che sbanca Canosa

Grande impresa del Brindisi che in inferiorità’ numerica per quasi in tempo ribalta il risultato. E vince contro il Canosa pet 2 a 1, con doppietta del bomber Saraniti. Un successo che mantiene la squadra biancazzurra in scia alla capolista Bisceglie. Questa la formazione di partenza del Brindisi. Antonino, Mancarella, Gori,Bernaola, Lanzolla, Sanchez S., Sanchez J., Lobosco, Alboni, Benvenga, Saraniti.

Partita non incisiva dei biancazzurri che stentano a trovare le giuste misure. Il Canosa va in vantaggio al 22’ con Croce. Poi tutto accade nella ripresa dopo il quarto d’ora. Saraniti su rigore pareggia e qualche minuto dopo porta in vantaggio la sua squadra, che ha ha finito il match in inferiorità’ un bel successo che conferma la bontà’ di questa squadra.