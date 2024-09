Calcio – In arrivo anche il centrocampista Giorgio Viti

Il Brindisi FC ha tesserato il giocatore Giorgio Viti. Centrocampista classe ’99 originario di Anagni, in provincia di Frosinone, uno dei protagonisti lo scorso anno del campionato del Manfredonia nel girone H della serie D, con 23 presenze complessive. Cresciuto nel settore giovanile del Frosinone, con i canarini compie la trafila delle giovanili, nel 2019 approda in prestito al Rimini in serie D giocando una grande stagione, coronata da 31 presenze, 4 reti e un assist, e contribuendo in modo decisivo alla promozione dei biancorossi, al punto di convincere i dirigenti romagnoli all’acquisto a titolo definitivo. Quindi le stagioni con le maglie di Pistoiese, nuovamente Rimini, Paganese, RG Ticino, Anagni e, infine, quella biancoceleste del Manfredonia.