Calcio – In biancoazzurro il difensore Dembell Sall

Dembel Sall è un nuovo calciatore del Brindisi Football Club. Difensore classe ’94, originario di Pikine, nella regione di Dakar in Senegal, Sall cresce nelle giovanili del Parma. Con i ducali debutta nel 2013 in Coppa Italia Primavera e nello stesso anno partecipa e segna un gol nella Viareggio Cup. Dopo la sosta in Emilia, nel 2014 passa in comproprietà al Bari, quindi a gennaio 2015 è ceduto in prestito alla Pro Piacenza, compagine che lo fa esordire in serie C. Con i biancorossi colleziona oltre 50 presenze, poi una lunga trafila in serie D, categoria nella quale veste le maglie di Turris (con cui ottiene il suo “personal best” in fatto di reti andando a segno quattro volte), Lentigione, Portici, Gladiator, Team Altamura, Angri e infine lo scorso anno Gelbison alla corte di mister Monticciolo, con la cui maglia disputa 18 gare, accompagnate da due reti e due assist.