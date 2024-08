Calcio: la Cedas Avio con mister Piscopiello

Ecco il primo tassello per la nuova stagione della prima squadra della Cedas Avio Brindisi. È Salvatore Piscopiello il tecnico che guiderà la Cedas nel prossimo campionato di Prima Categoria Una lunga esperienza nel mondo del calcio tra campionati giovanili e non solo Per mister Piscopiello si stratta di un ritorno dopo l’esperienza alla guida della formazione “Allievi” Cedas nella stagione 2017/18. Ha guidato la prima squadra di Avetrana e Fly Team nei campionati di Prima Categoria e Promozione oltre a collaborare in serie D con il Brindisi al fianco di Enzo Maiuri, Ciro Danucci, Totò Ciullo e Massimiliano Olivieri. Numerose esperienze alla guida della Juniores nazionale del Brindisi per quattro stagioni e nel Francavilla Calcio dove ha collezionato anche due presenze alla guida della formazione maggiore in serie D. Poi esperienze nella categoria Under 17, ultima nella passata stagione tra i professionisti con il Brindisi Fc. Piscopiello ricopre, dal gennaio 2021, anche l’incarico di presidente provinciale dell’associazione italiana allenatori. Ad affiancare Salvatore Piscopiello nel ruolo di calciatore e collaboratore tecnico il confermatissimo Leon Merito, parte integrante del progetto Cedas, che continuerà anche il suo impegno come tecnico della categoria Under 17.