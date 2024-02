Calcio. La crisi continua. Brindisi sconfitto dal Latina. Roselli si dimette

Notte più che fonda per il Brindisi in questa maledetta stagione di serie C. Dopo il ko interno contro il Latina per 2 a 1, mister Roselli ha annunciato “ a caldo” le sue dimissioni. Vedremo ora le decisioni della società del presidente Arigliano.

Neanche i nuovi acquisti riescono ad invertire la rotta in casa Brindisi. Pur giocando meglio di altre volte, la squadra biancazzurra soccombe in casa perdendo contro il Latina per 2 a 1. Eppure Trotta, uno dei migliori in campo, aveva portato in vantaggio i brindisini. Poi i laziali hanno approfittato di alcune disattenzioni difensive dei padroni di casa. Prima pareggiano e poi vanno in vantaggio con Fabrizi. Al termine del match contestazioni di squadra e pubblico nei confronti della direzione arbitrale, giudicata insufficiente. Ora il Brindisi e’ davvero ultimo perché il Monterosi ha pareggiato e ha raggiunto i biancazzurri.