CALCIO – LA CRONACA DELLA PARTITA

Un Brindisi irriconoscibile si arrende alla Casertana per 1-4 e trova la prima contestazione del Fanuzzi. Pesantissimo il k.o. subito dai biancazzurri tra le propria mura amiche contro un’altra formazione neopromossa per quello che, nonostante si tratti solo dell’avvio di campionato, si può considerare un primo importante scontro diretto per la salvezza. Cinque sconfitte in otto gare giocate fanno calare la notte fonda nell’ambiente adriatico con una squadra apparsa in netta evoluzione dopo le buone prestazioni offerte nelle prime uscite. Al duplice fischio dell’arbitro (il signor Giaccaglia della sezione di Jesi) il punteggio raccontava già una imbarazzante superiorità fisica, tattica e psicologica di una Casertana avanti 0-3 grazie alle reti di Tavernelli, Montalto e Carretta su rigore. Nella ripresa, nonostante le sostituzioni volte a stravolgere la squadra e le sorti dell’incontro (ormai indirizzato), gli ospiti calano il poker con Proietti lasciato colpevolmente solo a tu per tu con Saio. Pochi minuti più tardi Bunino trova il gol della bandiera su una bella girata di testa sugli sviluppi di un corner. Dopo i tre minuti di recupero, l’arbitro manda le due squadre negli spogliatoi: il Brindisi dovrà subito ripartire già in vista della prossima trasferta contro il Messina, snodo importantissimo della propria stagione.

Antonio Solazzo

IL TABELLINO:

BRINDISI (4-2-3-1): Saio; Valenti (1’ s.t. Lombardi), Gorzelewski, Bizzotto, Monti; Cancelli, Malaccari (1’ s.t. Ceesay); Albertini, Petrucci (1’ s.t. Bunino), Golfo (33’ s.t. Ganz); Fall (23’ s.t. Costa). Allenatore: Ciro Danucci. A disposizione: Albertazzi, Auro, Vona, Ceesay, Bunino, Lombardi, Mazia, Bellucci, Moretti, De Angelis, De Feo, Costa, Ganz.

Casertana (3-5-2): Venturi; Sciacca, Soprano, Calapai; Carretta (38’ s.t. Taurino), Toscano (38’ s.t. Matese), Casoli, Proietti, Anastasio (38’ s.t. Cadili); Tavernelli (30’ s.t. Turchetta), Montalto (13’ s.t. Curcio). Allenatore: Vincenzo Cangelosi. A disposizione: Marfella, Curcio, Matese, Galletta, Del Prete, Paglino, Taurino, Turchetta, Cadili.

Arbitro: Giaccaglia di Jesi.

Marcatori: 22’ p.t. Tavernelli, 29’ p.t. Montalto, 44’ p.t. Carretta (R), 19’ s.t. Proietti, 23’ s.t. Bunino

Note: Ammoniti: Valenti, Anastasio, Petrucci, Bizzotto, Cancelli, Costa. Espulsi: Cancelli

Calci d’angolo: 3-3. Recupero: p.t. 2’; s.t. 3’.

foto Andrea Baldassarre