CALCIO – LA FAMIGLIA ARIGLIANO RILEVA TUTTO IL PACCHETTO AZIONARIO

FC Brindisi comunica che nella giornata odierna il Socio Teodoro Arigliano, già proprietario del 5%

delle quote del club adriatico, ha acquisito il 20% dal Sig. Francesco Bassi e il 5%

dall’Associazione PerBrindisi. In virtù di ciò, il nuovo assetto societario vede il Presidente Daniele

Arigliano proprietario del 70% del club con Teodoro Arigliano in possesso del restante 30%. In

particolare, FC Brindisi desidera ringraziare tutti quei soci che con grande merito hanno mantenuto

in vita il Calcio cittadino dopo la radiazione della “Città di Brindisi” riavviandolo con enormi sacrifici

sia economici che non, facendo ripartire dalla prima categoria la stessa matricola che oggi si trova

ad affrontare il calcio professionistico.