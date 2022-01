CALCIO – LA SERIE D SI FERMA PER DUE SETTIMANE

Ora è ufficiale: la Serie D si ferma per due settimane. L’alto numero di contagi ha infatti portato la Lega a optare per la sospensione dei campionati dilettantistici in attesa di nuovi sviluppi. Le squadre potranno regolarmente continuare le attività nel rispetto delle norme, ma non potranno viaggiare e disputare le partite in programma il 9 gennaio e il 16. Rinviate, dunque, Brindisi-Matino (ultima partita del girone d’andata) e Brindisi-Francavilla in Sinni, in attesa di capire se il recupero contro il Cerignola in programma per il 12 gennaio si disputerà per permettere di uniformare la classifica.

Antonio Solazzo