CALCIO – LO SPAREGGIO DEL BRINDISI A MATERA?

Brindisi-Cavese si giocherà a Matera? Sarebbe stata decisa, infatti, la sede dello spareggio valido per la promozione in Serie C. La squadra vincitrice del girone H dovrebbe essere decretata in Basilicata, nello stadio XXI Settembre. La capienza complessiva è di circa settemila spettatori, ma nelle prossime ore arriveranno le definitive decisioni sul numero dei biglietti disponibili per le due tifoserie: dopodiché, partirà la caccia al tagliando per invadere Matera con la speranza di festeggiare il ritorno nei professionisti dodici anni dopo l’ultima volta (trentatré stagioni dopo l’ultimo campionato di terza serie).

Antonio Solazzo