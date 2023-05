CALCIO – LO SPAREGGIO SI GIOCHERA’ DOMENICA A VIBO VALENTIA

Habemus stadio: sarà il ‘Luigi Razza’ di Vibo Valentia la sede dello spareggio promozione che Brindisi e Cavese disputeranno domenica. Scongiurata dunque l’ipotesi rinvio, opzione apparsa molto plausibile nelle scorse ore dopo il ‘no’ arrivato dal sindaco di Matera. Dopo aver sondato diverse soluzioni e aver contattato diverse città, la Lega Nazionale Dilettanti ha indicato la Calabria come regione ospitante dopo i pareri positivi giunti dall’amministrazione comunale e dalla Questura. Eccolo, quindi, l’epilogo di una vicenda surreale che ha suscitato – soprattutto nei tifosi – rabbia e indignazione nei confronti della Federazione. A soli tre giorni dalla finalissima che vale la Serie C, piaccia o non piaccia, la LND ha trovato la sede. Nelle prossime ore verranno specificati tutti i dettagli e saranno fornite le indicazioni per l’acquisto dei ticket, sicuramente di numero inferiore rispetto alle previsioni iniziali e alle speranze di società e tifosi: lo stadio ‘Luigi Razza’, infatti, è omologato per circa seimila spettatori, ma sarà l’Osservatorio nazionale per le manifestazioni sportive a dire l’ultima parola sulla situazione tagliandi.