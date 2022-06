CALCIO – MINGUZZI AL POSTO DI DIONISIO COME DIRETTORE SPORTIVO

Il Brindisi calcio cambia volto e, dopo l’addio di Nicola Dionisio in direzione Taranto, annuncia il nuovo ds che dall’1 luglio sostituirà proprio l’ex direttore dell’Avellino: si tratta di Vincenzo Minguzzi, esperto nel suo ruolo e con alle spalle un curriculum di tutto rispetto impreziosito dalla promozione in Serie B con il Grosseto e dalla conquista dei professionisti con Viterbese e Pisa. Dopo la nomina del direttore generale Pierluigi Valentini nella scorsa settimana, la società del presidente Daniele Arigliano prosegue la sua opera di rinnovamento, con l’obiettivo di ritrovare serenità e affidabilità per regalare alla città un campionato importante nella prossima stagione. Prossima stagione che difficilmente vedrà mister Nello Di Costanzo sulla panchina del Fanuzzi: il tecnico, dopo la straordinaria salvezza conquistata in rimonta solo poche settimane fa, potrebbe seguire Dionisio a Taranto per tornare tra i professionisti. Il presidente allora, insieme ai suoi collaboratori e con i direttori Valentini e Minguzzi, continua a guardarsi intorno alla ricerca del giusto profilo per le ambizioni della piazza biancazzurra. Il nome, comunque, potrebbe essere svelato già nei prossimi giorni, per cominciare a preparare la stagione con largo anticipo.

Antonio Solazzo