CALCIO – MISTER DANUCCI PRESENTA IL MATCH CONTRO IL POTENZA

Mister Ciro Danucci ha presentato così il match di domani contro il Potenza che si disputerà

presso lo Stadio “Viviani”, valido per la prima giornata del Campionato Nazionale di Serie C,

Girone C: “C’è grande attesa ed emozione, mi aspetto una partita difficile, combattuta ed

intensa contro una grande squadra. I ragazzi stanno bene, tanti automatismi vengono

recepiti con più facilità man mano che si lavora assieme. I nuovi acquisti si sono aggregati

subito tranne Costa che arriverà la settimana prossima. Andiamo a Potenza con entusiasmo

e voglia di fare bene.

Il Potenza? Sicuramente è un’ottima squadra composta da calciatori importanti, così come

importante è il loro allenatore. Il club lucano ha investito tanto, creando i presupposti per

un campionato di valore.

Sono soddisfatto del mercato svolto sin qui, abbiamo allestito insieme alla società una

buonissima squadra che sono sicuro darà del filo da torcere a tutti. Guardiamo con fiducia

all’inizio del campionato.

Sold Out il settore ospiti del Viviani? Ringrazio i nostri tifosi per questa tangibile

testimonianza di vicinanza. So che i tifosi ci saranno sempre vicini, sta a noi lavorare per

creare una sintonia che ci faccia diventare un corpo unico.”