Calcio – Mister Ragno atteso oggi a Brindisi

Dopo la giornata di lunedì dedicata ai contatti con allenatori e procuratori, la dirigenza del Brindisi avrebbe individuato il successore di Monticciolo, esonerato dopo il ko interno di domenica scorsa contro l’Acerrana. Si tratta dell’esperto Nicola Ragno, molfettese di 57 anni e conoscitore alla perfezione del campionato di serie D. Ragno, che ha vinto in carriera 10 campionato tra Eccellenza e Promozione, è’ atteso nel pomeriggio in città per gli ultimi accordi e per la probabile firma sul contratto. Ragno ha allenato fino al mese di febbraio il Nardo’. In precedenza, Bitonto, Taranto, Potenza, Francavilla in Sinni, Bisceglie, Andria, Ostuni, Monopoli, Noicattaro, Ruvo.