Calcio – Nel Brindisi in mediana la qualità di Fabrizio Tirelli

Il Brindisi FC aggiunge qualità alla sua linea mediana. La Roma lo prese quando aveva 11 anni, acquistandolo dal Sabazia Calcio, società di Anguillara, doveFabrizio Tirelli è nato il 12 aprile del 1990. Per lui il coronamento di un sogno: indossare la maglia giallorossa fino al primo anno di Primavera, con Alberto De Rossi autentico tutor del ragazzo nato come trequartista, cresciuto come ala destra e diventato da grande una mezzala.

A partire dal 2016 Tirelli ha vestito per sei stagioni la maglia azzurro-granata del Rieti, di cui è stato capitano e colonna portante, con l’esperienza in serie C nel campionato 2019-20,e l’intervallo frusinate trascorso a Cassino (2018-19), dove si è confermato tra i protagonisti con 36 presenze e tre gol. Quindi due anni a Latina dove ha contribuito al salto di categoria dalla serie D alla C e ancora in C con il Melfi. Le altre tappe della sua carriera le ha costruite a San Cesareo, Sora e Lupa Frascati e le ultime tre tra Ostiamare e Flaminia Civita Castellana. Conta 388 presenze tra serie C e D e 40 gol. Il Brindisi FC dà il benvenuto al giocatore dal suo ritiro di San Giovanni in Fiore.