CALCIO – NIENTE DA FARE. SALTA MATERA PER LO SPAREGGIO CON LA CAVESE

Arriva un altro clamoroso dietrofront a pochi giorni dallo spareggio promozione tra Brindisi e Cavese. Il Comune di Matera, infatti, non ha autorizzato la Lega Nazionale Dilettanti a disputare la finalissima allo stadio XXI Settembre. Nelle ultime ore, in attesa dell’ok da parte della Questura, sembrava tutto fatto, ma ecco stamattina la nota ufficiale che sancisce l’ennesimo ribaltone. Brindisi e Cavese si giocheranno l’accesso in Serie C, ma non lo faranno a Matera. Dopo il rifiuto della città lucana, allora, tornano le polemiche e le difficoltà nel reperire la sede idonea allo svolgimento di una partita così importante. Nel girone H, quindi, si continua con le ricerche e con le ipotesi, ma ritornano tutti i punti interrogativi del caso.

La nota del comune di Matera e del sindaco Domenico Bennardi: “L’Amministrazione comunale di Matera non ha mai dato il via libera ad ospitare la partita di spareggio di serie C Brindisi-Cavese nello stadio ‘XXI Settembre Franco Salerno’. In ogni caso, non è vero che io, in qualità di sindaco, ho autorizzato la disputa di questa partita nella città dei Sassi, né ritengo opportuno concedere lo stadio comunale di Matera, collocato al centro di un rione storico molto densamente abitato”.

Antonio Solazzo