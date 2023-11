Calcio. Il Brindisi sempre in fondo alla classifica

Quinta sconfitta nelle ultime sei giornate per il Brindisi di Danucci. Il team del presidente Arigliano ha perso nettamente a Giugliano per 3 a 0. La squadra biancazzurra ha fatto davvero poco al cospetto di una squadra, come quella campana, non eccezionale. Ora per davvero la società dovrebbe riflettere seriamente su cosa fare nel prossimo futuro. Si rischia altrimenti di rovinare tutto già prima di Natale.