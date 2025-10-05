Calcio. Pareggio del Brindisi nel big match con il Bisceglie

Termina 0 a 0 lo scontro diretto per le primissime posizioni di Eccellenza tra Bisceglie e Brindisi. Primo tempo senza grosse emozioni con il reparto arretrato dei biancazzurri di Ciullo che praticamente non hanno fatto prendere palla ai forti attaccanti di casa. Nella ripresa la partita e’ stata più’ emozionante e il Brindisi ha avuto varie occasioni per passare in vantaggio. Saraniti e Carpineti si procurano una doppia grossa chance al 24’ secondo tempo. Molto bravo nella doppia occasione il portiere di casa. Ancora il portiere Baietti saiva il risultato per la sua squadra con un grande intervento su Ferrari qualche minuto dopo. Sulla ribattuta Scaringella va in rete ma era in netto fuorigioco. Negli ultimi minuti il Bisceglie gioca in inferiorità numerica per l’espulsione di Di Fulvio per doppia ammonizione. Finisce così sullo 0. Delle squadre di testa vincono solo Bitonto e Canosa, con quest’ultima squadra che supera in classifica il Brindisi. In testa sempre il Taranto, che ha pareggiato col Campi, con un punto di vantaggio sul Bisceglie. Poi Canossa e Brindisi. E domenica prossima c’è’ lo scontro diretto proprio tra Canosa e Brindisi al Fanuzzi.