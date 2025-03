Calcio. Pari con rimpianto per il Brindisi

Finisce in parità per 1 a 1 il derby provinciale tra Brindisi e Virtus Francavilla. Un punto a testa che non serve a nessuna delle due. Il Brindisi vede sempre in lontananza la quota playout, mentre la squadra degli Imperiali è’sempre fuori dai playoff. Il Brindisi ha avuto più occasioni per vincere il match. Primo tempo senza emozioni. La ripresa e’ stata più emozionante con tante azioni importanti. La squadra di Ragno passa in vantaggio alla mezz’ora con un calcio di rigore realizzato dà Rajkovic. Ed e’ stato lui l’uomo più pericoloso dei padroni di casa. La Virtus ha pareggiato in pieno recupero con una fantastica rete del bomber Sosa.