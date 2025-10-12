Calcio. Pari spettacolare nel big match tra Brindisi e Canosa

Match d’alta classifica al Fanuzzi di Brindisi per il posticipo serale del campionato di Eccellenza tra Brindisi e Canosa. Termina in parità sul 2 a 2, dopo un match molto teso e agonisticamente importante. In classifica si avvantaggiano Taranto e Bisceglie, entrambe vittoriose.

Primo tempo spettacolare e giocato a viso aperto su entrambi i fronti. Prima rete per il Brindisi con Melillo al 4’ e raddoppio al 14’ con Lobosco. Ma il Canosa non si accascia, anzi fa valere la propria forza e il proprio valore tecnico. Prima il gol di Barrasso e poi c’è’ il pareggio incredibile di Strambelli. Nel secondo tempo il Brindisi ha il pallino del gioco. Scaringella e Saraniti sfiorano in più occasioni il gol del vantaggio. Il Canosa fa poco e riesce però a controllare le sfuriate dei biancazzurri. Al 25’ il Canosa pero’ fallisce una clamorosa occasione. E nel proseguo dell’azione i baresi reclamano anche un calcio di rigore. L’arbitro ha lasciato correre come aveva fatto in un analogo episodio in area del Canosa qualche attimo prima. Sono gli ospiti che negli ultimi minuti sfiorano a più riprese il gol del vantaggio. Alla fine finisce 0 a 0 per un punto a testa che serve a poco per areare dietro a Taranto e Bisceglie. Nel prossimo turno il Brindisi giocherà in trasferta contro il Massafra.