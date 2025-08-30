Calcio. Parte il campionato del Brindisi

Questa domenica prende avvio il campionato di Eccellenza dove e’ inserito il Brindisi, dopo l retrocessione di qualche mese fa dalla serie D. Si parte con la trasferta a Galatina. La squadra e’ stata costruita dalla società con l’obiettivo di competere per le primissime posizioni. Nella consueta conferenza stampa di presentale match mister Ciullo ha ribadito che il campionato e’ difficile ma che la squadra può’ partire bene per dare grosse soddisfazioni. “Secondo me il campionato di Eccellenza sta tornando ad essere un torneo importante – ha ammesso Ciullo – come lo era in passato. Ci sono molte squadre blasonate: Taranto, Bisceglie, Canosa, senza dimenticare il ritorno del Taurisano, società che ha sempre fatto bene, e lo stesso Galatina, che lo scorso anno ha disputato la finale play-off. Credo, dunque, che non ci siano soltanto Brindisi e Taranto; sarà un campionato equilibrato, con squadre ben allestite e molto competitivo.

Domani si comincia davvero: mi aspetto una partita importante, in cui dovremo mettere in pratica tutto il lavoro svolto finora. Voglio vedere la nostra identità, sin dal primo minuto. Sarà fondamentale affrontare ogni impegno con grande umiltà e senza sottovalutare nulla: l’Eccellenza è un campionato difficile e se non lo interpretiamo nel modo giusto potremmo incorrere in problemi. La squadra sta bene.

Il Galatina è una buona squadra, con diversi giocatori che conosco bene per averli allenati in passato. Hanno una rosa ben mixata tra giovani ed esperti e vorranno certamente fare bella figura all’esordio davanti al loro pubblico. Sarà una gara non semplice, soprattutto essendo la prima, e dovremo essere bravi a superare le difficoltà che si presenteranno. Il nostro obiettivo resta pensare solo a noi, al gruppo, al campo, senza farci condizionare da ciò che accade fuori. So che ci sarà pressione, so che arriveranno momenti difficili, ma dovremo affrontarli restando uniti e compatti. Poi una battuta sulla Coppa Italia che per il primo turno di metà settembre riserva al Brindisi il match contro il Taranto. “Voglio dire che la Coppa Italia – ha detto Ciullo- è una competizione a cui teniamo molto. In passato alcune squadre pugliesi hanno fatto grandi percorsi, e io stesso ho avuto la fortuna di arrivare fino in fondo, vincere il trofeo e approdare in Serie D. Anche per noi sarà un obiettivo importante e daremo il massimo per onorarlo”