Calcio. Parte la campagna abbonamenti del Brindisi

Dopo la festosa presentazione e di società, squadra e maglie, il Brindisi del presidente Roma da partire la campagna abbonamenti per le gare interne in Eccellenza, con il marchio preso in prestito dall’inno “Ancora un goal”. Questi i costi e i settori: Poltronissime 500 euro, tribuna centrale 220 euro (ridotto 150), tribuna laterale 90 euro (ridotto 50). Ridotto riservati under 16, donne, over 70 e persone con disabilità fino al 66%. Ingresso gratuito per bambini fino a 5 anni e persone con disabilità superiori al 66%. La curva nord destinata ai tifosi ospiti. Vendita in via Appia 310 (Negozio Soccorso Bollette) dal 26 agosto. Intanto, per domenica pomeriggio, presso lo stadio di San Vito dei Normanni, amichevole a porte chiuse con l’Ostuni (ore 16.30).