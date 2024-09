Prima giornata di campionato di serie D e prima sconfitta, per giunta in casa, del Brindisi. La squadra biancazzurra ha perso per 1 a 0 contro l’Ischia. Il gol dei partenopei al 79esimo ad opera del bomber Favetta. Una sconfitta che rende ancora più difficile la scalata dal -12 in classifica. Delusione dei tifosi sulle tribune del Fanuzzi.