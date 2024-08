Calcio – Partiti oggi gli open day per il settore giovanile del Brindisi

Sono partiti oggi gli open day per la costruzione del settore giovanile. Un programma scaglionato per leve e categorie di base che procederà con incontri quotidiani fino a venerdì 9 agosto. Tanti ragazzi pieni di entusiasmo e aspettative si sono dati raduno nel pomeriggio di oggi allo stadio comunale “Franco Fanuzzi”, con la dovuta attestazione di idoneità fisica, per mettere in mostra le proprie qualità davanti al responsabile del settore giovanile, Claudio Zullino, e al suo staff tecnico e organizzativo. Il Brindisi FC vuole ripartire da queste ambizioni, da questi sogni per dare il giusto slancio e prospettiva al suo progetto: mettersi in cammino con e per i giovani aspiranti atleti del settore giovanile, dai primi calci fino alla Juniores nazionale. Oggi è toccato alla fascia Under 19, in tutto 46 ragazzi, e alla categoria Under 17, per la quale si sono presentati in 40, che si sono misurati sul campo permettendo ai tecnici di attingere informazioni sugli aspetti tecnici, fisici e atletici. Soddisfazione alla fine per Claudio Zullino: «Ritengo quella di oggi una selezione di buon livello con ragazzi dotati di buona volontà e anche di discreta tecnica di base. Ci sarà da lavorare ma sono fiducioso perché partiamo con un materiale personale e tecnico di indubbia qualità». Appuntamento domani con gli Under 15 (nati nel 2010) e gli Under 16 (nati nel 2009).