CALCIO – PECCATO PER QUEI 4 MINUTI DI FOLLIA…

Quattro minuti di follia costano caro al Brindisi che cade ancora al Fanuzzi per la seconda volta consecutiva. Il Catania espugna il capoluogo adriatico con il risultato di 0-2 maturato grazie alle reti realizzate da Sarao e Bocic tra il 71′ e il 76′, momento in cui i biancazzurri staccano le spina e gli etnei riescono a sgretolare il muro eretto nella prima parte di gara dai padroni di casa. Lo 0-1 arriva dal colpo di testa imperioso di Sarao (su bel cross dell’applauditissimo Chiricò) che salta tutto solo al centro dell’area mettendo il pallone all’angolino alto; il raddoppio, invece, nasce da una grossolana incertezza di Albertazzi che sbaglia in uscita a causa della pressione dei rossazzurri e regala il pallone a Bocic che deve solo scartare il cioccolatino e ribadire in porta. Prosegue, quindi, il periodo nero di un Brindisi sempre più in affanno e che incassa la settima sconfitta in campionato rimanendo impantanato al terzultimo posto in classifica a quota 10 punti. Domenica si torna in campo per l’impegnativa e importante trasferta di Giugliano.

BRINDISI (3-5-2): Albertazzi; Bizzotto, Gorzelewski (79’ Mazia), Cappelletti; Valenti, Cancelli, Petrucci, Lombardi (65’ Vona), Monti; Galano (85’ Moretti), Bunino (65’ Fall). A disposizione: Auro, Saio, Vona, Ceesay, Mazia, Bellucci, Fall, Moretti, De Angelis, Golfo, De Feo, Costa, Ganz. Allenatore: Ciro Danucci.

CATANIA (4-3-3): Bethers; Bouah, Silvestri, Lorenzini, Castellini (46’ Mazzotta); Zammarini, Quaini, Rocca (82’ Zanellato); Chiricò (79’ Chiarella), Sarao (88’ Dubickas), Marsura (46’ Bocic). A disposizione: Albertoni, Toscano, Rapisarda, Gurado, Mazzotta, Maffei, Zanellato, Ladinetti, Deluga, Chiarella, Dubickas, Bocic. Allenatore: Luca Tabbiani.

Arbitro: Ubaldi di Roma

Marcatori: 71’ Sarao, 75’ Bocic

Note: Ammoniti: Castellini, Silvestri, Zammarini, Bocic, Gorzelewski, Fall. Calci d’angolo: 3-3. Recupero: s.t. 6’.