Dopo alcune prestazioni sufficienti con l’arrivo del nuovo allenatore, il Bribdisi ha conosciuto in serata una brutta e netta sconfitta contro la Turris per 3 a 1. E il punteggio poteva essere ancora più pesante. La squadra biancazzurra si e’ consegnata subito ai padroni di casa campani, senza un minimo di orgoglio e reazione. Dopo le sosta natalizia, il Brindisi dovra cambiare registro e anche tornare sul mercato per agguantare la salvezza. Il Brindisi e’ sempre penultimo.