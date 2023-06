CALCIO – PER IL BRINDISI ARRIVA LA SERIE C !

Il Brindisi è ufficialmente iscritto in Serie C. Sono stati spazzati via, infatti, tutti i dubbi nati nelle ultime ore dopo una fuga di notizie – false – sulla presunta bocciatura da parte della Covisoc della domanda presentata in Lega. Dopo una giornata intensa e ricca di paure, il Brindisi conferma quindi la sua regolare iscrizione al prossimo campionato di terza serie: grande soddisfazione nella società biancazzurra dopo l’ok arrivato nella tarda serata di oggi e che promuove definitivamente il Brindisi nei professionisti. Si tratta così dell’ennesima vittoria targata famiglia Arigliano.

Antonio Solazzo