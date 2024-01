Calcio – Per il Brindisi è sempre più notte fonda…

Il Brindisi davvero non ha le capacità per risalire al momento la classifica. Ma non ha la capacità neanche di resistere. Anche il girone di ritorno di serie C inizia come era finito il girone di andata, cioè con una netta e pesante sconfitta. I biancazzurri hanno perso in casa per 4 a 0 contro il Potenza. Gara già decisa nel primo tempo con il doppio vantaggio dei lucani. Delusione tra i tifosi brindisini, alle prese davvero con una squadra che non riesco ad invertire la rotta. Contestazione inevitabile. Sbagliata, stando ai risultati, anche la scelta del nuovo staff tecnico. Il mercato dovrà’ dare altri rinforzi. Fortunatamente anche le altre squadre di bassa classifica non decollano e quindi resta la speranza di poter evitare la retrocessione diretta e di partecipare ai play out. Ma questo 0-4 lascerà degli strascichi ovvi.