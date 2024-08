Calcio – per il Brindisi primo giorno di allenamento a San Vito

Primo giorno di allenamento del Brindisi FC a San Vito dei Normanni, sul sintetico del campo sportivo comunale “Enzo Mario Citiolo”. Un impianto confortevole, ristrutturato e riconsegnato alla comunità lo scorso mese di novembre, nel quale il gruppo di lavoro biancazzurro sarà ospite una settimana (sono in programma sessioni di allenamento fino a venerdì 23 agosto) prima di esordire nel preliminare di Coppa Italia al “Fanuzzi” di Brindisi, nella gara con il Sambiase di domenica 25 agosto. Un ritorno in campo per i ragazzi di Monticciolo dopo il ritiro di San Giovanni in Fiore che ha visto una fase di riscaldamento articolata in due momenti: un avviamento motorio, cui hanno fatto seguito esercizi tecnici sul campo. Successivamente, l’attenzione si è spostata sul lavoro dipossesso palla a tema con una fase di passing drill ed esercitazioni tattiche per reparti. La prima sgambata a San Vito si è conclusa con una partitella a ranghi misti.