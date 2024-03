Calcio. Brindisi perde il derby col Taranto

Prevedibile ko interno del Brindisi contro il Taranto in un derby deciso già’ nel primo tempo. Gli jonici si impongono per 2 a 0 con le reti nella prima frazione di

Zonta e Bifulco. Il Brindisi continua nel suo inutile percorso in serie C. La retrocessione a cinque giornate dal termine praticamente e’ quasi definitiva.