Calcio – Per il Brindisi un’altra occasione sprecata con il Gravina

Rammarico del Brindisi di Nicola Ragno che, dopo il successo sull’Andria, ha pareggiato oggi in casa contro il Gravina per 2 a 2. La squadra biancazzurra sta giocando un buon calcio e ha sfiorato il successo vedendosi raggiunta dagli ospiti solo verso la parte finale del match. In svantaggio nel primo tempo con un gol di Marconato, il Brindisi ha ribaltato subito il match con i gol di Jansen e Nikolli allo scadere del primo tempo. Nella ripresa il gol del pareggio degli ospiti con Banse. Comunque un buon Brindisi che fa ben sperare per raggiungere i playout.