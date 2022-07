In questi tre giorni di raduni c’è stato un grande entusiasmo e tanta partecipazione. Sono stati infatti più di 150 i ragazzi che hanno preso parte agli stage delle rispettive categorie per le quali avevamo dato appuntamento. Un ringraziamento a tutti i calciatori che hanno scelto il Brindisi per mettersi in gioco. È arrivato il tempo di realizzare il vostro sogno!