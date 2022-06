CALCIO – PRESENTATA LA CAMPAGNA ABBONAMENTI PER IL BRINDISI

Presentazione nel pomeriggio presso Palazzo Nervegna della Campagna Abbonamenti del Brindisi calcio e il piano marketing e sviluppo commerciale per gli sponsor. Per i prezzi degli abbonamenti, che saranno sottoscritti dal 24 giugno al 6 luglio, si va da 110 euro in curva ai 130 per la Gradinata e 160 per le tribune laterali. Dal 9 luglio al 30 luglio i prezzi saranno leggermente maggiori. Agevolazioni per gli under 15 e gli over 70. Ingresso gratuito per gli under 10. Per il settore commerciale sono previste varie opzioni di partnership che ogni imprenditore valutera’. Presenti, oltre all’assessore allo Sport, Oreste Pinto, il presidente Danilo Arigliano, il vicepresidente Damiano Pozzessere, e il direttore Marketing Pierluigi Valentini.