CALCIO- PRESENTATE PRESSO CONFINDUSTRIA LE DIVISE DA GIOCO

Confindustria Brindisi apre per la prima volta le porte al Brindisi calcio. Si è infatti svolta presso la sede dell’associazione, su Corso Garibaldi, la conferenza di presentazione delle divise da gioco per la stagione sportiva 2022-2023: si tratta di un segnale sicuramente molto importante che rafforza l’organizzazione e la credibilità che la società del presidente Daniele Arigliano sta costruendo tassello dopo tassello negli ultimi mesi. Il riconoscimento di Confindustria, da questo punto di vista, è una delle prime importanti dimostrazioni mirate proprio alla sensibilità e al coinvolgimento della città e dell’imprenditoria brindisina in questo sano progetto calcistico. Parola d’ordine della conferenza (e non solo) è senza dubbio “senso di appartenenza”, fortemente ribadito anche d design delle maglie e dallo slogan “io sono Brindisi”, richiamato più volte in questi mesi di grande lavoro. Immancabile la V in tutte e tre le colorazioni, con i dettagli del Monumento al Marinaio (nella prima) e del classico cervo simbolo della città (nella terza), che ne impreziosiscono l’estetica. Le nuove divise faranno il loro debutto mercoledì 28 settembre in occasione del big match del Fanuzzi tra Brindisi e Casarano.

Antonio Solazzo