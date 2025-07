Calcio. Presentato il direttore sportivo Righi

In una sala gremita di tifosi, e’ stato presentato questa sera, a Palazzo Nervegna, il nuovo direttore sportivo del Brindisi calcio, Emanuele Righi. Tanta esperienza in categorie superiori e vincitore del campionato col Giugliano. Righi ha deciso di venire a Brindisi perche’ ama Brindisi altrimenti non sarebbe sceso in Eccellenza. A tal proposito, il vicepresidente Damiano Pozzessere ha detto che per ora si e’ in Eccellenza e si sta costruendo una squadra che possa far bene gia’ da subito. Se sarà serie D col ripescaggio il roster e’ di un livello tale che si porrà’ disputare un Interregionale a buon ritmo. In ogni caso l’obiettivo e’ tornare in un paio di anni nel calcio che conta. E’ stato comunicato, anche se manca l’ufficialuta’ della firma, che sarà’ Ciullo l’allenatore prescelto per guidare questa squadra. Presente anche Andrea Saraniti, bomber di grande livello, che in queste ore firmerà il contratto che lo legherà’ al team biancazzurro. Si e’ fatto poi l’appello ai tifosi di gremire lo stadio perche’ questa squadra e’ dei brindisini.