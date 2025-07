Calcio. Prima conferenza stampa di mister Ciullo

Prima conferenza stampa, presso lo stadio Fanuzzi, del nuovo allenatore del Brindisi, Salvatore Ciullo. Il tecnico biancazzurro ha ribadito la necessità di essere umili, nonostante la presenza in squadra di giocatori di grande esperienza e con tanti successi alle spalle, come Saraniti, Bernaola, Staropoli, Antonino, Benvenga, Ferrari, Lanzolla, Barreta, Melillo e tanti altri, e di avere rispetto di tutte le squadra. “Sara’ un campionato difficile – ha detto – e noi faremo la nostra parte. Ringrazio il direttore per aver allestito un ottimo team con giocatori e uomini validi. Ho accettato subito la proposta di tornare qui, anche in Eccellenza, perche’ per me Brindisi e’ casa”..La squadra prosegue gli allenamenti in sede per qualche altro giorno e poi si trasferirà’ in Basilicata. Intanto, sfumano quasi del tutto le possibilità di ripescaggio in serie D.