Il Brindisi di mister Bicola Ragno mette a frutto la recente serie di pareggi con il primo successo in questo campionato di serie D. La squadra biancazzurra ha vinto per 3 a 0 in casa contro il Fasano in un derby molto sentito. Le reti nel primo tempo di Vazqyez e MRcheggiani. Ora la classifica inizia a sorridere e pian piano ci si sta avvicinando ad azzerare i 12 punti di penalizzazione.