CALCIO – PRIMA VITTORIA PER IL BRINDISI!

Il Brindisi supera il Monterosi in rimonta (2-1) e si regala il primo successo nel campionato di Serie C. Alla formazione biancazzurra, andata sotto per il gol realizzato da Costantino al minuto 36, serve una grande reazione nel secondo tempo per conquistare i primi tre punti in stagione: grazie ai cambi (su tutti Nicolao, Lombardi e Bunino), Danucci scuote la squadra che inizia a creare occasioni una dopo l’altra, pareggiando al minuto 60′ con un autogol di Sini e ribaltando il match allo scadere con Bunino, bravo a sfruttare un’indecisione commessa da Mastropietro per siglare il suo primo centro con la maglia con la V. Grande soddisfazione per il Brindisi al termine di una gara dai due volti: poche le chance registrate nella prima frazione, decisamente meglio invece nella ripresa caratterizzata da voglia di vincere, personalità e carattere. Tutte doti apprezzate da tecnico e tifosi, molti di loro radunatisi in alcuni pub del centro città per assistere tutti insieme alla partita disputata sul neutro del Monterisi di Cerignola a porte chiuse. Archiviata la pratica Monterosi, ora il Brindisi dovrà subito ricaricare le batterie e pensare al prossimo appuntamento in programma lunedì contro il Benevento: sul match, però, ci sono ancora diverse incognite legate all’ormai nota questione stadio.

IL TABELLINO:

BRINDISI (4-2-3-1): Saio; Valenti, Gorzelewski, Cappelletti, Monti (3’ s.t. Nicolao); Malaccari, Ceesay (28’ s.t. Petrucci); Albertini, Fall (1’ s.t. Lombardi), Golfo (28’ s.t. Bunino); Moretti (14’ s.t. Ganz). A disposizione: Albertazzi, Auro, Vona, Cancelli, Bunino, Petrucci, Lombardi, Mazia, Bellucci, De Angelis, De Feo, Nicolao, Costa, Ganz. Allenatore: Ciro Danucci

MONTEROSI (4-3-3): Mastrantonio; Cinaglia, Sini, Tartaglia (43’ s.t. Di Renzo), Crescenzi; Altobelli (25’ s.t. Fantacci), Frediani, Verde (29’ p.t. Tolomello); Di Francesco (1’ s.t. Palazzino), Costantino (43’ s.t. Vano), Silipo. A disposizione: Rigon, Di Renzo, Di Paolantonio, Ekuban, Giordani, Fantacci, Piroli, Perrotta, Conti, Palazzino, Tolomello, Ferreri, Vano. Allenatore: Fabrizio Romondini.

ARBITRO: Vingo di Pisa

MARCATORI: 36’ p.t. Costantino, 15’ s.t. autogol Sini, 45’ s.t. Bunino

NOTE: Ammoniti: Verde, Monti, Mastrantonio, Tolomello, Danucci, Ganz. Calci d’angolo: 4 a 1 per il Brindisi. Recupero: p.t. 4’; s.t. 4’

Antonio Solazzo

(foto Andrea Baldassarre)