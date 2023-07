CALCIO – PRIMI RINFORZI PER MISTER DANUCCI

Il Brindisi calcio batte tre colpi sul mercato e regala a Ciro Danucci i primi rinforzi per la prossima stagione. Oggi, infatti, la società ha ufficializzato le firme di Mirko Albertazzi, portiere classe 1997 proveniente dal Picerno, di Loris Palazzo, attaccante classe 1991 in forza al Bitonto nella passata stagione (con un breve passato anche dalle parti del Fanuzzi) e di Ciro Cipolletta, difensore classe 1996 ex Casarano. I tre calciatori saranno da subito a disposizione del mister in vista del ritiro in programma all’inizio della prossima settimana. Ai tre nuovi acquisti dovrebbero aggiungersi Crocefisso Cancelli e Franco Gorzelewski, le prime due riconferme: il centrocampista e il difensore sono due fedelissimi di Danucci e avrebbero trovato l’accordo per la permanenza con la società biancazzurra. Mancherebbe insomma solo l’ufficialità. I prossimi rinnovi dovrebbero riguardare poi Bruno Valenti e Winston Ceesay, sempre più vicini al ‘sì’. Il Brindisi inizia insomma a prendere forma.

Antonio Solazzo