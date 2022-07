CALCIO – PROGETTO SOCIETA’ AFFILIATE STAGIONE SPORTIVA 2022-23

Nella stagione sportiva 2022-23 ha preso il via il nuovo Progetto Società Affiliate SSD BRINDISI FC

del presidente Daniele Arigliano in collaborazione con il settore giovanile guidato dal responsabile

Mario Bassi.

Il club Biancoazzurro ha deciso di puntare su questa nuova iniziativa allo scopo di gettare le basi

per un solido, duraturo e costruttivo rapporto di collaborazione con le realtà sportive del territorio

brindisino e delle province confinanti intenzionate a crescere seguendo i criteri formativi della

Società Biancoazzurra.

Le Società Affiliate diventeranno, in questo modo, un punto di riferimento del Club sul territorio

che beneficiano della possibilità di aggiornare e sviluppare i propri programmi di allenamento

contando sulla costante collaborazione e sul contatto diretto con il Team del Settore Giovanile del

Brindisi FC.

Il costante contatto con il Team del Settore Giovanile si concretizza attraverso numerose attività

tra cui le visite periodiche da parte dello staff dell’area Scouting, la possibilità di assistere ad

allenamenti e partite ufficiali del Settore Giovanile e prima squadra e la realizzazione di Coaches

Clinic con formazione in aula e in campo con la partecipazione dei tecnici e delle squadre del

Settore Giovanile del Brindisi FC.

Tante le attività in programma, dove non si guarderà solamente al lato sportivo ma anche ad una

comune crescita formativa e culturale insieme alle società affiliate.

Chiunque volesse chiedere informazioni o aderire al Progetto Società Affiliate SSD BRINDISI FC per

la stagione sportiva 2022-23 può contattarci sui nostri canali social o tramite indirizzo email o

contattando direttamente il responsabile del settore giovanile Mario Bassi.