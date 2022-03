CALCIO – PUNTO IMPORTANTISSIMO DEL BRINDISI SUL CAMPO DI ALTAMURA

Un Brindisi pieno di orgoglio e volontà pareggia in rimonta 2-2 sul difficile campo dell’Altamura. Succede di tutto nell’infrasettimanale valido per la trentesima giornata del campionato di Serie D girone H: dopo aver subito un 2-0 nei primi quarantacinque minuti, la formazione biancazzurra sfrutta la superiorità numerica nella ripresa per l’espulsione di Tedesco e riesce a trovare le forze giuste per conquistare un altro importante punto in chiave salvezza. Mattatore dell’incontro Sebastian Meneses, autore della doppietta decisiva nei quindici minuti finali. Con questo risultato, il Brindisi tiene dietro l’Altamura (che però ha una partita in meno) e prova a continuare la sua rincorsa verso una salvezza diretta impensabile fino a due mesi fa, quando anche i play-out sembravano un miraggio. Mister Di Costanzo conferma Cavalli tra i pali ma cambia retroguardia scegliendo una linea a quattro con Romano e Colaci sulle corsie e con Pinto e capitan Spinelli al centro. Sulla mediana ci sono Galdean ed Esposito, mentre Triarico torna titolare largo sulla destra con Silvestro sulla corsia opposta. In attacco, senza Badje, spazio a Lopez e Trovè. Il primo tempo inizia malissimo per la formazione biancazzurra che al minuto 36 passa in svantaggio con Abreu, ma nei minuti finali l’Altamura trova addirittura il raddoppio con un episodio che farà discutere: dopo aver visto il guardalinee sbandierare per un presunto fuorigioco dell’attaccante avversario, Pinto prende il pallone con le mani per posizionarlo per la battuta del calcio di punizione, ma l’arbitro, il signor Pasculli di Como, concede il rigore spiegando di non aver fischiato nulla. Inutili le proteste dei calciatori in campo: dal dischetto si presenta Tedesco che fa 2-0. Nella ripresa il Brindisi cambia faccia e, complice anche l’espulsione dello stesso Tedesco dopo soli quattro minuti, inizia a crederci. Gli ingressi di Meneses e Morleo per Pinto e Colaci rivoluzionano gli ospiti che giocano a trazione anteriore e al minuto settantacinque dimezzano lo svantaggio proprio con Meneses. Forti del 2-1 e della superiorità numerica, il Brindisi continua a crederci e trova il 2-2 ancora con Meneses che dimostra un impatto veramente devastante sull’economia del match. Dopo sei minuti di recupero arriva il triplice fischio che permette al Brindisi di uscire dallo stadio “D’Angelo” di Altamura con un preziosissimo punto: domenica si torna in campo per la terza volta in una settimana e al “Fanuzzi” arriverà il Gravina, in piena lotta play-off. Fondamentale dunque recuperare le energie per continuare la marcia.

Antonio Solazzo