CALCIO – QUINTO SUCCESSO CONSECUTIVO PER IL BRINDISI!

Il Brindisi non si ferma più e vince ancora: questa volta a farne le spese è la Nocerina, battuta 1-0 grazie al gol di Silvestro che regala i tre punti al Brindisi, nonché il quinto successo consecutivo. Si gioca il recupero della 22esima giornata del campionato di Serie D, girone H: al Fanuzzi scendono in campo le due squadre più in forma del campionato, il Brindisi autore di quattro vittorie consecutive e la Nocerina che dopo il cambio di proprietà ne ha inanellate ben cinque, una in più.

Mister Di Costanzo conferma un 3-5-2 con Cavalli in porta, Esposito sul centrodestra, Spinelli sul centrosinistra e Stranieri al centro, supportati dagli esterni Morleo e Colaci. Galdean detta i tempi a centrocampo con Zappcosta e Silvestro interni: in attacco Lopez e Badje, in panchina Meneses.

Il primo tempo è tutto di marca biancazzurra, ma ai padroni di casa manca “solo” il gol: il Brindisi interpreta bene i primi quarantacinque minuti limitando molto bene i molossi. Al minuto ventisette incredibile traversa di Lopez che, da posizione defilata, lascia partire un missile che scheggia il legno alto. Pochi minuti più tardi bellissimo gesto tecnico di Badje che si coordina, prova la rovesciata ma la conclusione termina alta. Nei minuti finali ci prova anche Galdean dalla distanza, ma il tiro è centrale e non impensierisce Venditti. Nella ripresa la Nocerina parte meglio e dopo due minuti Menichino colpisce il palo con Cavalli battuto. Il Brindisi reagisce subito con Silvestro che prova da fuori ma il tentativo si spegne alto sopra la traversa. Al minuto ventiquattro il Brindisi sblocca la partita e passa in vantaggio: bella azione corale con Lopez servito spalle alla porta al centro dell’area di rigore, sfera allargata per Silvestro che tira sul palo ma finisce addosso a Venditti. La carambola dà ragione al Brindisi e fa esplodere i presenti al Fanuzzi. Brindisi 1, Nocerina 0.

I padroni di casa amministrano senza mai concedere nulla agli ospiti, ma in pieno recupero il direttore di gara concede un calcio di rigore alla Nocerina per tocco di mano di Galdean: dal dischetto si presenta Mazzeo, il tiro è centrale e Cavalli riesce a neutralizzarlo con i piedi salvando il risultato e la partita. Esplosione di gioia dei tifosi che, al triplice fischio, festeggiano un’altra importante vittoria che lancia il Brindisi sempre più verso le sue speranze di salvezza. Il tempo di recuperare, ora, e si scenderà di nuovo in campo: domenica i biancazzurri sono attesi sul campo del Fasano.

Antonio Solazzo